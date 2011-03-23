Евгений Плющенко может лишиться депутатского содержания - 12 млн руб в год

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вадим Тюльпанов настаивает на том, что депутаты-прогульщики, в том числе олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, должны отказываться от многомиллионного содержания своей парламентской должности.



По подсчетам Тюльпанова, Плющенко (депутат от "Справедливой России") получает 1,6 миллиона рублей в год наличными в виде зарплаты депутата. Ему полагается три помощника, плюс автомобиль и кабинет. Как сообщает Интерфакс, в общей сложности, содержание одного депутата, который к тому же игнорирует свою работу в парламенте, составляет около 12 миллионов рублей в год.



Напомним, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что Плющенко останется депутатом петербургского парламента до истечения своих полномочий. По его словам, фигурист завершит политическую карьеру с окончанием депутатского мандата.