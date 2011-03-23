Путина накормили в Словении одуванчиками и сморчками

Вчера вечером в пригороде Любляны в замке "Брдо" на торжественном ужине премьер-министров Словении и России подавали изысканные для этой страны блюда - салат из одуванчиков, вареники по-идрийски с рагу из молодого барашка и рыба со сморчками.



Владимир Путин отведал для начала свежий сыр из Бовца с тыквой с хлебом и зеленым луком на салате из листьев одуванчиков с жареными семечками подсолнуха, затем последовало другое пикантное блюдо - филе из дорады и пиранского сибаса со сморчками и креветками и с пюре из дикого чеснока и фенхеля.

Во время ужина гостям предлагали три сорта словенского вина - "Стара Брайда" урожая 2008 года, "Синий пино" 2005 года и лучший сбор "Желтого муската" 2006 года.