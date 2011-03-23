Война с Ливией продолжила сценарий Ванги на 2011 год. Далее – химическая атака

События 2011 года продолжают развиваться в точности по сценарию, предсказанному болгарской пророчицей Вангой именно на этот год. И такое совпадение настораживает, поскольку после событий в Японии и Ливии мир ждут еще менее приятные вещи.



Согласно предсказаниям Ванги, 2011 год должен стать переломным на пути всего человечества. Она утверждала, что после ядерной катастрофы, которая уничтожит животных и растения в северном полушарии, начнется война с мусульманским государством. Исламская страна применит химическое оружие и уничтожит десятки государств, причем после сильнейшего удара у людей на коже появятся язвы, гнойники, образуются опухоли и уже к 2016 году Европа опустеет.



Предсказания Ванги начали сбываться, когда произошла авария на японской АЭС «Фукусима-1». Теперь разразился кризис в Ливии. Муаммар Каддафи заявил, что готов пойти на все ради спасения своей страны, а в ответ на бомбежку страны войсками НАТО полковник Каддафи пообещал утопить Европу в крови. Неделю назад госсекретарь США Хиллари Клинтон в очередной раз выразила опасения, что Ливия обладает мощным химическим оружием.