Экс-президента Украины Кучму вызывают в среду в Генпрокуратуру
22 марта 2011, 19:54 [ «Аргументы Недели. Украина» ]
Экс-президента Украины Леонида Кучму в среду вызывают в Генпрокуратуру: как сообщают СМИ Украины, Кучма должен явиться в Генпрокуратуру "для проведения следственных действий по делу Гонгадзе".
Ранее во вторник Генеральная прокуратура Украины объявила о возбуждении уголовного дела в отношении Кучмы, дело возбуждено в связи с убийством оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе, которое произошло более десяти лет назад.
Кучма в среду должен прибыть к начальнику отдела криминалистики Генеральной прокуратуры Украины.