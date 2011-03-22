Экс-президента Украины Кучму вызывают в среду в Генпрокуратуру

Экс-президента Украины Леонида Кучму в среду вызывают в Генпрокуратуру: как сообщают СМИ Украины, Кучма должен явиться в Генпрокуратуру "для проведения следственных действий по делу Гонгадзе".

Ранее во вторник Генеральная прокуратура Украины объявила о возбуждении уголовного дела в отношении Кучмы, дело возбуждено в связи с убийством оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе, которое произошло более десяти лет назад.



Кучма в среду должен прибыть к начальнику отдела криминалистики Генеральной прокуратуры Украины.