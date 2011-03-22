Дмитрий Медведев подписал поправки в УПК, регулирующие допрос по видеосвязи

Президент России Дмитрий Медведев подписал поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, устанавливающие возможность допроса по видеосвязи. Закон позволит сократить бюджетные расходы.



Принятые поправки направлены на повышение качества и эффективности судопроизводства, оптимизацию сроков рассмотрения дел в судах и сокращение бюджетных расходов. Теперь суд может проводить допрос свидетеля и потерпевшего с помощью систем видео-конференц-связи. Также документом определяется процедура проведения такого допроса во время рассмотрения уголовных дел.



Рассматривающий уголовное дело, суд, поручает суду, который находится по месту пребывания свидетеля, организовать проведение его допроса с использованием систем видео-конференц-связи, передает ИТАР-ТАСС. Также суд, согласно Федеральному закону, поручает удостоверить личность свидетеля и направить председательствующему в судебном заседании, на котором рассматривается уголовное дело, подписку о разъяснении свидетелю его прав, обязанностей и ответственности.