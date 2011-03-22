Путин отчитается перед Госдумой о работе Правительства во второй половине апреля

Во второй половине апреля Правительство отчитается перед депутатами Государственной Думы о проделанной в 2010 году работе. С докладом выступит премьер-министр Владимир Путин.



Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Дмитрий Песков. По его словам, мероприятие пройдет в «традиционном формате, хотя некоторые изменения все же будут». В прошлый раз Владимир Путин докладывал о реализации антикризисных мер. В этом году «это будет отчет о деятельности правительства и своеобразный отчет по мерам посткризисного развития», - цитирует Пескова ИТАР-ТАС.