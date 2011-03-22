Япония сменила посла в России, предыдущий не справился с задачей по Курилам

Новым послом Японии в России стал Тикахито Хараду. Решение о назначении нового посла принял Кабинет министров Японии. Ранее Тикахито Хараду занимал должность посла в Чехии.



Об этом сообщает японское агентство Дзидзи. Преемник Масахару Коно 59-летний Харада ранее также руководил отделом России в МИД Японии, передает РИА Новости. Решение о смене посла японские правительство приняло еще зимой. Харада - специалист по России. По данным СМИ, власти Японии посчитали, что прежний посол не смог справится с поставленной перед ним задачей - сбором информации о поездке президента Дмитрия Медведева на Курилы в прошлом году.