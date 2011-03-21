Смерть Каддафи устроит повстанцев больше, чем переговоры с ним

Национальный совет, созданный повстанцами для управления восточными территориями Ливии, не станет вести переговоры с ливийским лидером Муамаром Каддафи, предпочтя "увидеть его кончину", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя повстанческого движения Ливии Абдель Хафиз Гога.



"У нас война на истощение, которую навязал нам этот диктатор... Мы лучше станем свидетелями его кончины, чем будем вести с ним переговоры. Он находится в международном розыске за военные преступления. Его будут судить за геноцид собственного народа", - говорит Гога.



С 15 февраля в Ливии продолжаются массовые выступления против Каддафи, правящего в стране более 40 лет. Ливия фактически разделилась на подконтрольный Каддафи Запад и Восток, который удерживают отряды повстанцев. Для управления восточными территориями повстанцы в Бенгази создали Национальный совет, который объявил себя единственной законной властью в стране.