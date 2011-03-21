По резиденции Каддафи в Триполи нанесен новый удар

Сильный взрыв прогремел в ливийской столице Триполи рядом с резиденцией лидера страны Муамара Каддафи. В городе слышна интенсивная стрельба средств ПВО, сообщает агентство Франс Пресс.



СБ ООН 17 марта принял резолюцию, предусматривающую возможность проведения иностранной военной операции для защиты населения Ливии от войск Каддафи. Операция началась в субботу. В нанесении точечных авиаударов по Ливии принимают участие США, Великобритания, Франция, Италия, Канада, Испания, Бельгия, Дания.



Силы коалиции уже выпустили по объектам ПВО Ливии не менее 130 крылатых ракет. По данным ливийских властей, погибли более 60 человек. Западные страны эти данные не подтверждают. В ночь на понедельник коалиции удалось разрушить командный пункт на территории дворцового комплекса Каддафи в Триполи.