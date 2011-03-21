Глава Пентагона зовет Россию в коалицию против Каддафи

Министр обороны США Роберт Гейтс призвал Москву подумать о формах участия российских военных в действиях международных коалиций в сфере безопасности.

"Я призываю вас и ваше руководство подумать, в какой форме российские военные могли бы действовать в составе международных коалиций", - сказал Гейтс в понедельник в Санкт-Петербурге на встрече со слушателями Военно-Морской академии им. Кузнецова.

Следует напомнить, что Россия, с одной стороны, поддерживает санкции СБ ООН, с другой - возражает против иностранного военного вмешательства в дела этой страны.

Визит Гейтса в Россию был намечен на воскресенье, однако министр обороны отложил прилет в связи с операцией в Ливии, которую он координировал. Американская делегация прибыла в Петербург в понедельник рано утром. После Петербурга министр обороны США и сопровождающие его лица отправятся в Москву, где примут участие в первой