США несет ответственность за обстрел мирного населения Ливии - Путин

Премьер-министр РФ Владимир Путин выступил с резкой критикой резолюции СБ ООН по Ливии, и фактически возложил на США ответственность за военную операцию против Ливии.

"В политике Вашингтона решение о применении силы в международных делах становятся устойчивой тенденцией и трендом. Беспокоит не само вооруженное вмешательство, беспокоит та легкость, с которой предпринимаются такие шаги", - заметил российский премьер.

"Во времена Билла Клинтона бомбили Югославию, Буш ввел войска в Афганистан. Потом под надуманным и совершенно лживым предлогом ввели войска в Ирак, - напомнил Путин. – Теперь на очереди Ливия".

"Под предлогом защиты мирного населения наносят бомбовые удары по территории, и гибнет как раз это мирное население. Где же логика и совесть? Нету ни того, ни другого", - подчеркнул премьер.

Глава российского правительства напомнил, что Россия не поддержала резолюцию СБ ООН.

Напомним, массовые акции протеста против Каддафи, который правит более 40 лет, продолжаются в Ливии с 15 февраля. Страна фактически разделилась на подконтрольный Каддафи Запад и Восток, который удерживают отряды повстанцев. Для управления восточными территориями повстанцы создали Национальный совет, который базируется в Бенгази, объявивший себя единственной законной властью в стране.

В минувший четверг СБ ООН принял резолюцию, предусматривающую возможность проведения иностранной военной операции для защиты населения Ливии от войск лидера страны Муамара Каддафи.

Военная операция под названием "Одиссея Рассвет" стартовала 19 марта. Территория Ливии подвергается ударам с воздуха и моря со стороны войск коалиции США, Великобритании, Франции, Италии, Канады и ряда других стран.

ВВС Франции подбили несколько бронемашин сил Муаммара Каддафи, а США и Великобритания нанесли по 20 позициям ливийских ПВО удары ракетами "Томагавк".