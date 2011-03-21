Грузия готова к конструктивному диалогу с Россией по вступлению в ВТО

Замминистра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе заявила, что Грузия готова "к конструктивному диалогу с Россией по вопросу вступления РФ во Всемирную торговую организацию (ВТО)".



По ее словам, "грузинская сторона заявляет о готовности продолжить переговоры с Россией по вышеназванному вопросу", а "появившаяся в ряде российских СМИ информация о якобы срыве грузино-российских переговоров по вступлению РФ в ВТО не соответствует действительности".



Нино Каландадзе продолжила: "Думаю, что распространение подобной информации направлено на срыв переговоров, но грузинская сторона продолжает и готова к продолжению диалога с Россией".



Также Нино Каландадзе сообщила, что следующий раунд переговоров делегаций двух стран планируется провести в течение ближайших полутора месяцев, сообщает ИТАР-ТАСС.