Грузия готова к конструктивному диалогу с Россией по вступлению в ВТО
21 марта 2011, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]
Замминистра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе заявила, что Грузия готова "к конструктивному диалогу с Россией по вопросу вступления РФ во Всемирную торговую организацию (ВТО)".
По ее словам, "грузинская сторона заявляет о готовности продолжить переговоры с Россией по вышеназванному вопросу", а "появившаяся в ряде российских СМИ информация о якобы срыве грузино-российских переговоров по вступлению РФ в ВТО не соответствует действительности".
Нино Каландадзе продолжила: "Думаю, что распространение подобной информации направлено на срыв переговоров, но грузинская сторона продолжает и готова к продолжению диалога с Россией".
Также Нино Каландадзе сообщила, что следующий раунд переговоров делегаций двух стран планируется провести в течение ближайших полутора месяцев, сообщает ИТАР-ТАСС.