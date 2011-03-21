КПРФ предлагает карать крупных коррупционеров смертной казнью

Депутаты от фракции КПРФ предлагают предусмотреть в российском законодательстве возможность введения смертной казни за взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.



Соответствующее предложение содержится в проекте рекомендаций к проходящему в Госдуме круглому столу, посвященному эффективности антикоррупционного законодательства.



"Мы не говорим, чтобы обязательно с завтрашнего дня расстреливать коррупционеров, как это делается в Китае, мы не говорим, чтобы жесткую систему сингапурского контроля вводить, но к этому надо двигаться", - сказал заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Владимир Кашин.



С соответствующим предложением депутаты намерены обратиться к руководству РФ и в Совет Федерации. Также, по мнению коммунистов, в антикоррупционном законодательстве необходимо предусмотреть полную конфискацию имущества коррупционера, включая добросовестно приобретенные активы семьи, заменить для госслужащих презумпцию невиновности на презумпцию коррумпированности. Эта принцип подразумевает, что госслужащий априори будет считаться виновным в случае, если его расходы превышают доходы.



Конституционный суд РФ в ноябре 2009 года продлил бессрочно мораторий на смертную казнь в России.