МИД РФ: В России сожалеют о начале бомбардировки Ливии (ВИДЕО)

Официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич в субботу, 19 марта, заявил о том, что в России с сожалением восприняли военные действия ВВС ряда стран в Ливии. МИД РФ настоятельно призывает как все ливийские стороны, так и участников военной операции сделать все для недопущения страданий мирного гражданского населения, скорейшего прекращения огня и насилия.

На сайте Министерства говорится: "Требуем принять исчерпывающие меры, с тем чтобы обеспечить безопасность иностранных дипломатических миссий и их сотрудников. Особенно настаиваем на обеспечении неприкосновенности посольства России в Триполи и российских граждан в Ливии, о чем российская сторона уже сделала соответствующие демарши".

Россия убеждена, что для надежного урегулирования внутриливийского конфликта нужно незамедлительно остановить кровопролитие и начать диалог между самими ливийцами. Российское внешнеполитическое ведомство считает "важным задействовать в этих целях предстоящий приезд в Ливию представителей Специального комитета высокого уровня Африканского Союза".

Напомним, в субботу после экстренного саммита по ситауции в Ливии, созванного в Париже президентом Франции Николя Саркози, истребители Франции уничтожили четыре ливийских танка на юго-западе города Бенгази.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился ко всем народам мусульманских стран с призывом объединиться и проявить солидарность с ливийский лидером Муамаром Каддафи.