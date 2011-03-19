Президент Медведев уволил посла России в Ливии

Президент РФ Дмитрий Медведев уволил посла России в Ливии Владимира Чамова.

В Кремле подтвердили информацию об увольнении дипломата: указ об отставке Чамова с поста посла России в Ливии подписан президентом РФ. Источник в Кремле отказался прокомментировать причины такого решения главы государства.

По некоторым данным, отставка дипломата произошла за несколько часов до прошедшего в ночь на пятницу голосования в Совете Безопасности ООН, по итогам которого было принято решение о создании над Ливией бесполетной зоны, передает "Эхо Москвы". Отмечается, что никогда ранее российский посол не терял своей должности настолько быстро.