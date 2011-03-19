Саркози: Мы действуем в Ливии по мандату Совета Безопасности ООН (ВИДЕО)

Президент Франции Николя Саркози сегодня в Париже объявил о начале в ближайшие часы воздушных ударов по войскам Каддафи в Ливии. Саркози подчеркнул, что решение принято вместе с арабскими и европейскими странами. "Сегодня мы действуем в Ливии по мандату Совета Безопасности ООН в сотрудничестве с арабскими партнерами. Ворота дипломатии для урегулирования в Ливии откроются, когда прекратятся боевые действия, - сказал он.

По словам Саркози, руководитель ЛАГ и Евросоюза и представители США совместно приняли решение обеспечить выполнение резолюции Совбеза ООН и прекратить немедленно боевые действия и насилие в отношении мирного населения в Ливии.

В соответствии с соглашением с нашими партнерами наши ВВС будут сражаться против ВВС Ливии полковника Каддафи в районе Бенгази. Многоцелевые истребители Rafale ВВС Франции уже ранее начали осуществлять разведывательные полеты над Ливией. По данным военных источников в Париже, полеты "ведутся над всей протяженностью ливийской территории".

ЛДПР обратилась ко всем народам мусульманских стран с призывом объединиться и проявить солидарность с ливийский лидером Муамаром Каддафи. На сайте партии опубликовано заявление Владимира Жириновского.