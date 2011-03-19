Жириновский призвал мусульманский мир поддержать Каддафи

ЛДПР сегодня обратилась ко всем народам мусульманских стран с призывом объединиться и проявить солидарность с ливийский лидером Муамаром Каддафи.

На сайте партии опубликовано заявление Владимира Жириновского в котором говорится: "Руководство этих стран должно совместно выступить против военных действий НАТО в Ливии". По словам лидера российских либералов, нельзя позволить НАТО раздавить демократию в Ливии, тем более, что эта страна никому не угрожает, нельзя оставаться в стороне от происходящего.

"Не оставляйте Ливию в беде, один на один с мощной военной машиной североатлантического блока. Не идите на поводу у недальновидных европейских и заокеанских политиков", - заявил Жириновский.

ЛДПР считает, что необходимо и важно остановить это безумие. "В следующий раз на месте Ливии может оказаться любая другая мусульманская страна. Запад настроен агрессивно и решительно. Отрицательный опыт военного вмешательства в Афганистан и Ирак ничему их так и не научил", - подчеркнул Владимир Жириновский.