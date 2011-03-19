Михаил Касьянов намерен в апреле начать регистрацию новой партии

Лидер Российского народно-демократического союза, экс-премьер Михаил Касьянов, находясь в Липецке, сообщил, что в апреле организация подаст документы в Минюст для регистрации Партии народной свободы.

По словам Касьянова, формирование региональных отделений партии, необходимых для ее официальной регистрации, идет по плану. Всего необходимо сформировать 53 отделения. Касьянов рассказал, что в Липецке прошло учредительное собрание 20-го отделения, сообщает Интерфакс.

"Все идет по графику, и до середины апреля процесс формирования будет завершен. Мы сразу подадим документы в Минюст для регистрации партии", - подчеркнул лидер РНДС.