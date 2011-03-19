Медведев встретится с министром обороны США

22 марта президент РФ Дмитрий Медведев примет министра обороны США Роберта Гейтса. В Пентагоне надеются, что визит Гейтса будет способствовать укреплению военных отношений между странами.



19-22 марта глава военного ведомства США будет находится в России с визитом.



«Как многолетний исследователь России, министр Гейтс с нетерпением ожидает своего визита в Санкт-Петербург и в Москву, а США видят этот визит как возможность укрепить военные отношения в контексте прогресса, которого мы добились в российско-американских отношениях с начала перезагрузки», - заявил представитель Пентагона.



В рамках визита будут обсуждаться вопросы сотрудничества по ПРО, НАТО, европейской безопасности, Договор по обычным вооружениям в Европе, а также выполнение СНВ, сообщил сотрудник Пентагона.



Предстоит обсуждение таких региональных вопросов, как Ближний Восток и Афганистан, а также вопросов «российской периферии», например Грузии, уточнил он.