Саакашвили: Путин угрожал Грузии войной

Выступая в американском Институте Брукинга, президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия теряет контроль над ситуацией на Северном Кавказе, а Владимир Путин угрожал Грузии войной.



«Невозможно насилие победить насилием. Оно обязательно обернется против тебя. Сейчас на Северном Кавказе многое уже вышло из-под контроля», - цитируют слова Саакашвили грузинские телекомпании.



«В последний раз, когда я виделся с Путиным, это было в 2008 году, по существу он сказал мне то, что собирался начать войну с нами и признать сепаратистские регионы, где доминировала бы Россия. На что я ответил – там было много присутствующих, шла официальная встреча : Владимир Владимирович, хорошо, сделайте это, но что вы будете делать на Северном Кавказе? Вы идете к приключениям в регионе, который граничит с Северным Кавказом... На это он мне ответил, что Северный Кавказ «закончен» – любое проявление и мы их раздавим, как тараканов, сказал он... Думаю, что сейчас там эти тараканы размножились и ни одного, и ни десяти пальцев не хватит, чтобы их раздавить», - заявил Саакашвили.