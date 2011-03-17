Дмитрий Медведев пожелал Назарбаеву удачи на президентских выборах

Президент России Дмитрий Медведев пожелал Нурсултану Назарбаеву успеха на предстоящих внеочередных президентских выборах в Казахстане. "Желаем Вам всяческих успехов", - сказал Медведев.



«Этот год особый для России и Казахстана», - сказал он, принимая Назарбаева. «В России пройдут выборы в Государственную Думу, в Казахстане сейчас впереди выборы президента», - цитирует Медведева ИТАР-ТАСС. «Хотя с точки зрения международной политики не вполне этично лидеру другой страны комментировать (предстоящие выборы), я скажу, что мы Вас очень уважаем, как друга Российской Федерации, и как человека, который внес огромную лепту в развитие дружеских отношений между Россией и Казахстаном», - отметил российский лидер.