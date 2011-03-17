Президент РФ предлагает третий этап либерализации уголовного законодательства

Президент России Дмитрий Медведев предлагает третий этап либерализации уголовного законодательства. Изменения будут касаться ряда экономических статей УК.

Согласно проекту поправок, который поступит в Госдуму в ближайшие недели, предполагается освобождение от ответственности, если преступление совершено лицом впервые. Кроме того, такое освобождение возможно в случае погашения ущерба перед пострадавшей стороной и перечисления в бюджет штрафа в виде пятикратной суммы ущерба.

Напомним, из-за критики этого законопроекта пришлось уйти в отставку советнику Конституционного суда Владимиру Овчинскому. Получив еще не внесенный законопроект от членов Общественной палаты, Овчинский выступил со статьей "Уголовное цунами" в журнале "Однако", резко раскритиковав ряд положений документа. После этого ему позвонил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и рассказал о звонке начальника ГПУ администрации президента Ларисы Брычевой, которая была недовольна тем, что Овчинский критикует еще не внесенный и не опубликованный законопроект. Также Зорькину позвонил глава администрации президента Сергей Нарышкин, заявивший, что Овчинский своей критикой нарушает закон о госслужбе. Овчинский написал заявление по увольнению по собственному желанию, пишет сетевое издание Газета.Ru.

Ранее "Аргументы.ру" писали, что силовики выступает резко против предложенных поправок.