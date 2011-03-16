Каддафи призывает Россию к сотрудничеству

Ливийский лидер Муамар Каддафи заявил, что больше не верит Западу, и намерен пригласить российские компании к участию в инвестициях в нефтяную и строительную сферы.



"Мы больше не верим Западу, поэтому мы хотим пригласить российские, китайские и индийские компании к участию в инвестициях в нефтяную и строительную сферы", – сказал Муамар Каддафи в эксклюзивном интервью телеканалу Russia Today на арабском языке.



Ранее Муамар Каддафи в интервью итальянской газете Il Giornale сказал, что чувствует себя преданным бывшими европейскими союзниками, в особенности итальянским премьером Сильвио Берлускони.