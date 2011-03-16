США будет выдавать гражданам России двухлетние многократные визы

Посол США в Москве Джон Байерли заявил, что Россия и США готовят соглашение, которое позволит выдавать двухлетние многократные визы. Возможно, президенты России и США объявят о подписании соглашения в конце весны.



Он уточнил, что Госдеп США предпочел бы выдавать визы на 10 лет, «но для этого и Россия должна быть готова выдавать визы американцам с таким же сроком действия».



Дипломат надеется, что Конечной целью этих действий посол назвал безвизовый режим. По его оценке, до полного отказа от виз осталось несколько лет работы.