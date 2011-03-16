Между Россией и Турцией окончательно отменены визы

Президент РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган по итогам переговоров обменялись нотами о вступлении в силу соглашений об упрощении визового режима между странами.



Оно распространяется на всех, кто будет приезжать в Турцию и Россию на срок до 30 дней. Теперь этой категории граждан визы не требуются. Раньше виза проставлялась в аэропорту и стоила 20 долларов.



Ранее Эрдоган в интервью ИТАР-ТАСС сообщал, что соглашение начнет действовать с мая нынешнего года.