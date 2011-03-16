Медведев поручил издать правовые акты для выпуска универсальных карт до 1 мая

Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству до 1 мая 2011 года издать документы или внести в Госдуму законопроекты, касающиеся выпуска и применения универсальных электронных карт (УЭК).



Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики 28 февраля. Правительству поручается издать нормативные правовые акты. В случае необходимости Правительству предложено внести в Государственную думу законопроекты в целях обеспечения выпуска и применения УЭК.



"Утвердить технические требования к универсальным электронным картам, предусмотрев возможность временного использования при выпуске карт чипов иностранного производства до начала выпуска чипов российского производства, сертифицированных в соответствии с требованиями российского законодательства и международными стандартами, а также разработать алгоритм дальнейшего перехода к картам с чипами российского производства", - отмечается в поручении Медведева.



К 1 мая президент России поручил утвердить план и порядок внедрения карт, а также требования к финансовым организациям, предоставляющим услуги пользователям карт. Разработка бесплатного для пользователей специализированного программного обеспечения, позволяющего осуществлять идентификацию, считывание с карты персональных данных и электронной цифровой подписи пользователя при получении им государственных и муниципальных услуг, должна быть осуществлена в срок до 1 июня. Президент поручил также представить предложения по производству в России соответствующего оборудования. Ответственным за выполнение поручений является премьер-министр Владимир Путин.