В Белоруссии состоялось заседание Межгоссовета ЕврАзЭС

В Белоруссии состоялось первое в этом году заседание Межгоссовета ЕврАзЭС, в котором участвовали премьер-министры трех стран - Белоруссии, России и Казахстана.



Страны-участницы Таможенного союза на заседании рассмотрели очень важные вопросы, такие как - формирование Единого экономического пространства, совершенствование деятельности наднациональных органов, формирование и организация деятельности Суда ЕврАзЭС.



На встрече премьер-министры трех стран обсудили подходы к выработке единой миграционной политики в отношении третьих стран, были рассмотрены вопросы по кодификации законодательства Таможенного союза и ЕЭП, также страны-участницы согласовали позиции в процессе присоединения государств-членов Таможенного союза к ВТО.



