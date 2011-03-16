Сергей Собянин уволил главу комитета рекламы Владимира Макарова

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил председателя столичного комитета рекламы, информации и оформления Владимира Макарова. Макаров обвиняется в превышении должностных полномочий.



Владимир Макаров уволен с государственной гражданской службы города Москвы 11 марта 2011 года «в связи с реорганизацией комитета». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в городской администрации. Летом 2009 года Макаров был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий при размещении рекламных площадей. 15 февраля 2010 года он был освобожден из СИЗО под поручительство спикера Мосгордумы Владимира Платонова.