Состоятся переговоры премьера Турции Эрдогана с президентом России Медведевым
15 марта 2011, 11:42 [«Аргументы Недели. Москва», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
15–17 марта по приглашению Президента Российской Федерации Премьер-министр Турецкой Республики Р.Т.Эрдоган посетит Россию с рабочим визитом. 16 марта в Москве планируется провести второе заседание возглавляемого Д.А.Медведевым и Р.Т.Эрдоганом Совета сотрудничества высшего уровня между Российской Федерацией и Турецкой Республикой (ССВУ). 15–16 марта состоятся также отдельные встречи Премьер-министра Турции с Д.А.Медведевым и В.В.Путиным.
Как сообщили журналистам в пресс-службе Президента России, предстоящие мероприятия отражают общую тенденцию интенсификации политического диалога между Россией и Турцией, приобретающего в последние годы все
более конструктивныйи доверительный характер. Знаковыми стали состоявшиеся в прошлом году официальный визит Президента России в Турцию (11–12 мая 2010 г.), в ходе которого прошло первое заседание ССВУ, и рабочий визит Премьер-министра Турции в Россию (12–13 января 2010 г.).
Опираясь на ранее достигнутые договоренности и богатый опыт эффективного взаимодействия, стороны намерены придать новый мощный импульс многоплановому партнерству России и Турции.Ведущее место в ходе второго заседания ССВУ займет обсуждение торгово-экономической тематики – одной из главных «несущих конструкций»
двусторонних связей. В преддверии нынешних переговоров предметный заинтересованный диалог в этой сфере состоялся на 11-ом заседании Смешанной Межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (сопредседатели – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Сечин и Министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Т.Йылдыз), которое
прошло 3–4 марта 2011 года в Казани.
По итогам 2010 г. Россия является вторым по значению внешнеторговым
партнером Турции, а Турция, в свою очередь, занимает седьмое место во
внешней торговле с Россией. Товарооборот составил более 25 млрд. долл.
(рост на 29%).
Особенно динамично развивается сотрудничество в сфере энергетики. В
активе сторон – успешно функционирующий газопровод по дну Черного моря
«Голубой поток». На повестке дня стоит реализация целого ряда
перспективных проектов, призванных существенно укрепить региональную
энергобезопасность – газопровод «Южный поток», нефтепровод
Самсун–Джейхан, строительство первой на территории Турецкой Республики
АЭС.
Весомые результаты есть и на таких направлениях, как черная металлургия
(сооружение при содействии российских специалистов металлургического
комбината в Искендеруне), телекоммуникации, производство стройматериалов
и бытовой электроники.
На переговорах предполагается рассмотреть возможности дополнительной
активизации совместной работы в высокотехнологичных отраслях (авиация,
космические программы).
Продолжают расширяться российско-турецкие контакты в
культурно-гуманитарной сфере. Успешно осуществляется Программа
сотрудничества
в области образования, науки, культуры, молодежных обменов и спорта от
6 августа 2009 г. В частности, заметным российским вкладом в Программу
«Стамбул – культурная столица Европы–2010» стал обмен выставками между
музеями Московского Кремля и Стамбульского музея-дворца Топканы. В год
65-летия Победы состоялось масштабное турне по Турции ансамбля им.
А.В.Александрова.
Новый комплексный импульс таким связям и в целом углублению
взаимопонимания между народами призван придать сформированный под эгидой
Совета сотрудничества высшего уровня Форум общественности России и
Турции.
Турция продолжает оставаться одной из самых посещаемых российскими
туристами стран (свыше 3 млн. чел. в 2010 г.). Среди прочих видов
туризма в Турции развивается и религиозный, в том числе связанный
с привлечением в страну православных паломников. Значимым событием стало
паломничество в прошлом году большой группы верующих из России в древний
монастырь Панагия Сумела в Трабзоне.
Значительное внимание на переговорах будет уделено также ключевым
международным темам, в том числе положению в Северной Африке и на
Ближнем Востоке, иранской ядерной программе, вопросам реформирования
архитектуры европейской безопасности, ряду региональных досье.
В последние годы Россия и Турция существенно повысили уровень своего
взаимодействия на международной арене. Новым эффективным механизмом
координации внешнеполитических подходов стала Совместная группа
стратегического планирования, возглавляемая министрами иностранных дел
двух стран, отмечается в сообщении пресс-службы Президента России.