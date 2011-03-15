Состоятся переговоры премьера Турции Эрдогана с президентом России Медведевым

15–17 марта по приглашению Президента Российской Федерации Премьер-министр Турецкой Республики Р.Т.Эрдоган посетит Россию с рабочим визитом. 16 марта в Москве планируется провести второе заседание возглавляемого Д.А.Медведевым и Р.Т.Эрдоганом Совета сотрудничества высшего уровня между Российской Федерацией и Турецкой Республикой (ССВУ). 15–16 марта состоятся также отдельные встречи Премьер-министра Турции с Д.А.Медведевым и В.В.Путиным.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Президента России, предстоящие мероприятия отражают общую тенденцию интенсификации политического диалога между Россией и Турцией, приобретающего в последние годы все

более конструктивныйи доверительный характер. Знаковыми стали состоявшиеся в прошлом году официальный визит Президента России в Турцию (11–12 мая 2010 г.), в ходе которого прошло первое заседание ССВУ, и рабочий визит Премьер-министра Турции в Россию (12–13 января 2010 г.).

Опираясь на ранее достигнутые договоренности и богатый опыт эффективного взаимодействия, стороны намерены придать новый мощный импульс многоплановому партнерству России и Турции.Ведущее место в ходе второго заседания ССВУ займет обсуждение торгово-экономической тематики – одной из главных «несущих конструкций»

двусторонних связей. В преддверии нынешних переговоров предметный заинтересованный диалог в этой сфере состоялся на 11-ом заседании Смешанной Межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (сопредседатели – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Сечин и Министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Т.Йылдыз), которое

прошло 3–4 марта 2011 года в Казани.

По итогам 2010 г. Россия является вторым по значению внешнеторговым

партнером Турции, а Турция, в свою очередь, занимает седьмое место во

внешней торговле с Россией. Товарооборот составил более 25 млрд. долл.

(рост на 29%).

Особенно динамично развивается сотрудничество в сфере энергетики. В

активе сторон – успешно функционирующий газопровод по дну Черного моря

«Голубой поток». На повестке дня стоит реализация целого ряда

перспективных проектов, призванных существенно укрепить региональную

энергобезопасность – газопровод «Южный поток», нефтепровод

Самсун–Джейхан, строительство первой на территории Турецкой Республики

АЭС.

Весомые результаты есть и на таких направлениях, как черная металлургия

(сооружение при содействии российских специалистов металлургического

комбината в Искендеруне), телекоммуникации, производство стройматериалов

и бытовой электроники.

На переговорах предполагается рассмотреть возможности дополнительной

активизации совместной работы в высокотехнологичных отраслях (авиация,

космические программы).

Продолжают расширяться российско-турецкие контакты в

культурно-гуманитарной сфере. Успешно осуществляется Программа

сотрудничества

в области образования, науки, культуры, молодежных обменов и спорта от

6 августа 2009 г. В частности, заметным российским вкладом в Программу

«Стамбул – культурная столица Европы–2010» стал обмен выставками между

музеями Московского Кремля и Стамбульского музея-дворца Топканы. В год

65-летия Победы состоялось масштабное турне по Турции ансамбля им.

А.В.Александрова.

Новый комплексный импульс таким связям и в целом углублению

взаимопонимания между народами призван придать сформированный под эгидой

Совета сотрудничества высшего уровня Форум общественности России и

Турции.

Турция продолжает оставаться одной из самых посещаемых российскими

туристами стран (свыше 3 млн. чел. в 2010 г.). Среди прочих видов

туризма в Турции развивается и религиозный, в том числе связанный

с привлечением в страну православных паломников. Значимым событием стало

паломничество в прошлом году большой группы верующих из России в древний

монастырь Панагия Сумела в Трабзоне.

Значительное внимание на переговорах будет уделено также ключевым

международным темам, в том числе положению в Северной Африке и на

Ближнем Востоке, иранской ядерной программе, вопросам реформирования

архитектуры европейской безопасности, ряду региональных досье.

В последние годы Россия и Турция существенно повысили уровень своего

взаимодействия на международной арене. Новым эффективным механизмом

координации внешнеполитических подходов стала Совместная группа

стратегического планирования, возглавляемая министрами иностранных дел

двух стран, отмечается в сообщении пресс-службы Президента России.