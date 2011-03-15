Премьер-министр Казахстана Карим Масимов прибыл в Минск
15 марта 2011, 11:15 [«Аргументы Недели. Белоруссия», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
Только что в белорусском национальном аэропорту «Минск» приземлился самолет с Премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым на борту.
У трапа высокого гостя встречали представители Посольства Казахстана в Белоруссии, белорусского внешнеполитического ведомства. Ожидается, что у Карима Масимова пройдут встречи с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Премьер-министром Белоруссии Михаилом Мясниковичем.
Также запланировано его участие в намеченном на сегодня заседании
Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества на
уровне глав правительств (высшего органа Таможенного союза).
В Минске ожидают, что данный визит Премьер-Министра Казахстана послужит
активизации белорусско-казахстанских отношений. В настоящее время, как
сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в
Белоруссии Анатолий Смирнов, в Казахстане действует 23 сервисных центра
белорусских предприятий, около 60-ти совместных предприятий, 6 торговых
домов, значительное количество представительств и дилеров различных
белорусских предприятий.
Казахстан входит в тройку крупнейших торгово-экономических партнеров
Белоруссии, в рамках СНГ уступая лишь Украине и России. В настоящее
время договорно-правовая база отношений Казахстана и Белоруссии
насчитывает 76 договоров и соглашений в различных областях.
Развитию торгово-экономического сотрудничества способствуют регулярно
организуемые взаимные визиты, а также встречи на высшем и высоких
уровнях руководителей министерств и ведомств, регионов, предприятий,
деловых кругов двух государств.
Укреплению и развитию взаимовыгодного сотрудничества также способтсвует
участие представителей деловых кругов обеих стран в выставках, в рамках
которых проводятся презентации продукции, а также встречи и переговоры
по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных
отраслях.