Премьер-министр Казахстана Карим Масимов прибыл в Минск

Только что в белорусском национальном аэропорту «Минск» приземлился самолет с Премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым на борту.

У трапа высокого гостя встречали представители Посольства Казахстана в Белоруссии, белорусского внешнеполитического ведомства. Ожидается, что у Карима Масимова пройдут встречи с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Премьер-министром Белоруссии Михаилом Мясниковичем.

Также запланировано его участие в намеченном на сегодня заседании

Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества на

уровне глав правительств (высшего органа Таможенного союза).

В Минске ожидают, что данный визит Премьер-Министра Казахстана послужит

активизации белорусско-казахстанских отношений. В настоящее время, как

сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в

Белоруссии Анатолий Смирнов, в Казахстане действует 23 сервисных центра

белорусских предприятий, около 60-ти совместных предприятий, 6 торговых

домов, значительное количество представительств и дилеров различных

белорусских предприятий.

Казахстан входит в тройку крупнейших торгово-экономических партнеров

Белоруссии, в рамках СНГ уступая лишь Украине и России. В настоящее

время договорно-правовая база отношений Казахстана и Белоруссии

насчитывает 76 договоров и соглашений в различных областях.

Развитию торгово-экономического сотрудничества способствуют регулярно

организуемые взаимные визиты, а также встречи на высшем и высоких

уровнях руководителей министерств и ведомств, регионов, предприятий,

деловых кругов двух государств.

Укреплению и развитию взаимовыгодного сотрудничества также способтсвует

участие представителей деловых кругов обеих стран в выставках, в рамках

которых проводятся презентации продукции, а также встречи и переговоры

по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных

отраслях.