Медведев указал Чайке, где в России работают нелегальные казино

На встрече с генпрокурором президент Дмитрий Медведев показал на своем iPad сайт, где размещены адреса всех казино России, которые работают нелегально.





"Есть специальный сайт "Где казино?". Он содержит огромный список городов и указания, где находятся казино", - цитирует слова Медведева "Интерфакс". Он показал список генеральному прокурору Юрию Чайке, в нем указаны адреса сотен нелегальных казино с указанием о размещении их на карте. В качестве примера он привел несколько адресов в Санкт-Петербурге.



"Я хотел бы, чтобы вы поручили прокурорам все проверить - чтобы они прошлись по всем адресам вместе с другими правоохранительными органами", - сказал Медведев. Он отметил, что существование нелегальных казино это "циничное манипулирование законодательством либо неприкрытое его нарушение".