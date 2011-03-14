Россия и Белоруссия согласовали снятие транспортного контроля на границе

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил, что Россия и Белоруссия согласовали снятие с 1 апреля транспортного контроля, осуществляемого на белорусско-российской границе.



"Минтрансы докладывали о том, что было найдено согласованное решение. Мы приняли сегодня решение на уровне Комиссии Таможенного союза, что с 1 апреля транспортный контроль не будет действовать на российско-белорусской границе", - сказал Шувалов, подводя итоги заседания Комиссии Таможенного союза "тройки".