Россия готова поставлять сжиженный газ с Сахалина в Японию

Вице-премьер Сергей Иванов сегодня заявил, что Россия готова начать поставлять сжиженный газ с Сахалина в Японию для помощи по возмещению объемов производства электроэнергии.

Как заявил Сергей Иванов, "есть одна возможность, по которой можно помочь Японии в этой тяжелой, трагической ситуации, - это поставки сжиженного газа с Сахалина, который расположен близко к Японии". Об этом он заявил на встрече с журналистам в Стрельне. Это будет сделано для того, "чтобы японские власти смогли заменить выпавшие объемы производства электроэнергии из-за аварий на АЭС", цитирует слова министра Финмаркет. Данный вопрос будет рассмотрен в компетенции министерства энергетики России.