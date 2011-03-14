Указом Медведева Каддафи запрещен въезд в Россию и транзит через нее

Президент Дмитрий Медведев подписал указ, запрещающий въезд на территорию России и транзит через страну Муамару Каддафи, его окружению и родственникам.

Глава государства подписал указ о мерах по выполнению резолюции Совета безопасности ООН 1970 от 26 февраля 2011 года. Приложением к указу президента от 9 марта 2011 года указан список 15 «физических лиц, которым запрещается въезд на территорию Российской Федерации или транзитный проезд через нее».

Запрет распространяется на высокопоставленных соратников Каддафи, а также на близких родственников: речь идет о его дочери Аише Каддафи и его семи сыновьях, в частности, советника по вопросам национальной безопасности Мутассима Каддафи, командующего специальными силами Саади Каддафи, директора Фонда Каддафи Сейфа аль-Ислама Каддафи.