В России в единый день голосования 20 млн. россияне выберут депутатов и мэров

В России сегодня, 13 марта, для 20 миллионов россиян - единый день голосования. В регионах страны напройдут свыше трёх тысяч выборов разного уровня: в 12 субъектах наши соотечетвенники выберут депутатов региональных парламентов. Это Чукотский и Ханты-Мансийский округа, Оренбургская, Кировская, Нижегородская, Тамбовская, Тверская, Курская и Калининградская области. Республики Коми, Адыгея и Дагестан.

За кандидатов в городские законодательные собрания в этот день голосуют жители 10 региональных столиц: Ханты-Мансийска, Сыктывкара, Петрозаводска, Перми, Кемерова, Саратова, Владимира, Орла, Ставрополя и Калининграда.

ЦИК зарегистрировал более 50-ти тысяч кандидатов от политических партий, в том числе самовыдвиженцев. В региональные парламенты свои списки выдвинули только четыре партии, которые представлены в Госдуме. Это "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".

Представители партии "Патриоты России" будут бороться за мандаты в Коми, Ханты-мансийском округе, Оренбургской, Калининградской областях и Дагестане. В этой же республике зарегистрированы и кандидаты от партии "Правое дело". Представители партии "Яблоко" участвуют в выборах в Калининградской и Курской областях.

Пояляются первые данные по ходу голосования. В парламент Чукотского автономного округа к 10:00 по местному времени (2:00 мск) проголосовали почти 25% внесенных в списки избирателей.

Шесть из 12 депутатов думы Чукотки будут избраны по двум трехмандатным округам, еще шесть - по партийным спискам. На депутатские мандаты претендуют 49 кандидатов, в том числе 37 от региональных отделений КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России" и "Единой России". В качестве самовыдвиженца на выборы пошел предприниматель Роман Абрамович.

Напомним, Абрамович с октября 2008 года является председателем местной думы, а еще ранее был губернатором Чукотки.