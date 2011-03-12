В воскресенье, 13 марта, в России Единый день голосования: в 74 субъектах федерации пройдут выборы различного уровня и местные референдумы. В 12 из них должны определить новый состав региональных парламентов. В 10 будут выбирать городские заксобрания.

В общей сложности, россиянам предстоит выбирать более чем из 50 тысяч кандидатов. 12 марта, согласно закону, - День тишины. Запрещена любая агитация, соцопросы, связанные с выборами, и прогнозы на их результаты. Это позволяет сделать избирателю свой выбор без какого-либо давления извне.

Напомним, Госдума приняла закон о пропорциональной системе на муниципальных выборах. Теперь не менее половины депутатских мандатов будут распределяться между партиями в соответствии с числом полученных ими голосов.