Путин поручил тщательно мониторить ситуацию на Дальнем Востоке

Премьер-министр РФ Владимир Путин провел сегодня встречу с вице-премьером Игорем Сечиным, главой "Росатома" Сергеем Кириенко и первым заместителем главы МЧС Русланом Цаликовым, на которой обсуждалась ситуация на Дальнем Востоке РФ после землетрясения в Японии.

Путин поручил тщательно контролировать и самым внимательным образом мониторить ситуацию на Дальнем Востоке нашей страны на случай чрезвычайных ситуаций, подобных произошедшим в Японии землетрясению и цунами.

Глава правительства также поручил еще раз проверить готовность всех сил и средств, которые предусмотрены имеющимися в России планами на случай подобных ЧС. Кириенко сообщил, что неуправляемой ядерной реакции на японской АЭС "Фукусима" произойти не должно.

Япония обратилась к России с просьбой об увеличении поставок энергетического сырья. Сечин доложил, что в настоящее время есть возможность быстро поставить в Японию до 150-ти тысяч тонн сжиженного газа и увеличить поставки угля. Путин дал поручение помочь Японии топливом.