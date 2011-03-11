Джозеф Байден раскритиковал судебную систему в России

Вице-президент США Джозеф Байден в заключительный день своего визита в Москву выступил в МГУ. В ходе выступления он раскритиковал российскую судебную систему. Байден заявил, что иностранцы не будут инвестировать в Россию, где наблюдаются нарушения законов.

В качестве примера американский вице-президент привел процесс над экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, смерть в московском изоляторе юриста Сергея Магнитского и преследование участников оппозиционных акций на Триумфальной площади. По словам Байдена, американцы, европейцы и россияне хотят инвестировать деньги с уверенностью, и не будут инвестировать в те страны, где наблюдаются нарушения судебных законов. "Может это и несправедливо, но существует мнение, что это происходит в России", – отметил он.

Ранее на встрече с председателем правительства Владимиром Путиным Джозеф Байден положительно отзывался об инвестиционном климате в России.