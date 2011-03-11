Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев посетил Афганистан

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев совершил рабочую поездку в Афганистан. В Кабуле на встрече с президентом Афганистана Хамидом Карзаем Николай Патрушев обсудил вопросы взаимодействия по линии спецслужб, в том числе, в решении проблемы афганского наркотрафика и терроризма. "Россия делает все возможное по противодействию этим злам современности, включая потенциал ОДКБ и ШОС", - отметил Патрушев.



Секретарь Совбеза России сказал, что подписанное в январе межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве создает рамочные условия для развития взаимодействия Москвы и Кабула в бизнесе. Патрушев подчеркнул, что необходимо налаживать контакты между бизнесменами РФ и Афганистана.

Он отметил, что Россия заинтересована в активном подключении российских компаний к восстановлению и реконструкции социально-экономических объектов, которые пострадали или были разрушены на территории Афганистана во времена Советского Союза.

Во время переговоров с главой МВД Афганистана стороны договорились увеличить со следующего года квоту для афганских слушателей в вузах системы МВД России.