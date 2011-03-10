Путин предлагает ввести безвизовый режим между Россией и США

Премьер-министр РФ Владимир Путин сегодня на встрече с вице-президентом США Джозефом Байденом предложил ввести безвизовый режим между Россией и США.

По словам главы российского правительства Владимира Путина, если Соединенные Штаты и Россия договорятся о безвизовом режиме раньше, чем РФ договорится с Евросоюзом, это будет историческим шагом.

Вице-президент США Джозеф Байден отметил, что введение безвизового режима с Россией идея хорошая.