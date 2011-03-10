Бут рассказал, что свой последний самолет он продал мэру Москвы Лужкову

Российский бизнесмен Виктор Бут, находящийся в заключении в следственном изоляторе в Нью-Йорке, заявил что уже давно, несколько лет, не занимался бизнесом, а один из последних самолетов продал мэру Москвы Юрию Лужкову в 1999 году.

По словам Бута, грузоперевозок не было с 2001 года. "Один из последних самолетов "Ту" был еще продан мэру Москвы. Насколько я знаю, он до сих пор летает", - сказал российский бизнесмен, обвиняемый в контрабанде оружия, в интервью изданию "Коммерсантъ".

Виктор Бут рассказал, что после возвращения в Москву начинал другой бизнес: пробовал заняться сельским хозяйством, вкладывал деньги в завод по производству керамической плитки. На развитие бизнеса требовались деньги. "Приходилось брать кредиты. Теперь эти деньги нужно отдавать", - пояснил он.

Бут рассказал, в каких условиях он находится в нью-йоркском следственном изоляторе и сравнил с тюрьмой в Таиланде. "Это все равно что сравнивать психбольницу с зоопарком", - сказал россиянин. По словам Бута, в Таиланде был один унитаз на 35 человек. "Для того чтобы помыться, нужно было встать первым и попробовать поскорее умыться той водой, которой еще никто не помылся", - рассказал он. Бут заявил, что его нынешняя камера напоминает номер в пятизвездочном отеле. Ранее Бут жаловался, что ему не хватает овощей и фруктов.



Российский бизнесмен Виктор Бут был задержан 6 марта 2008 года в столице Таиланда Бангкоке. В ноябре прошлого года он был экстрадирован в США. Американские власти обвиняют Бута в преступном сговоре с целью убийства американских граждан и военнослужащих, приобретения и использования зенитных ракет, а также снабжения оружием террористов. Если его вина будет полностью доказана, россиянину грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Бут свою вину отрицает.