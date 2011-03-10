Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отправил в отставку правительство республики. Такая мера обусловлена переходом премьер-министра Алексея Воробьева на другую работу. Теперь уже бывший премьер-министр Ингушетии Алексей Воробьев переходит на другую работу, передает ИТАР-ТАСС. Он назначен председателем Комитета физической культуры и спорта правительства Москвы. Алексей Воробьев был утвержден в должности премьера в октябре 2009 года. До этого он занимал пост секретаря Совета безопасности.



Воробьев Алексей Олегович родился в 1964 году в Ульяновске. Генерал-майор таможенной службы. В 1988-1992 годах служил в спецподразделениях Внутренних войск на Кавказе. Затем работал на руководящих должностях в МВД России, в Федеральной службе охраны, в Государственном таможенном комитете. В декабре 2008 года по приглашению президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова приехал на работу в республику.