Дмитрий Медведев подписал закон о создании в СНГ центра по борьбе с наркотиками

Президент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон о создании в СНГ центра по борьбе с наркотиками. Закон был принят Госдумой 22 февраля и одобрен Советом Федерации 2 марта.



Медведев подписал закон «О ратификации Соглашения между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан о создании Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.