Каддафи: Запад затеял заговор, стремясь превратить Ливию в свою колонию

Страны Запада готовят заговор чтобы поработить народ Ливии, заявил лидер ливийской революции Муаммар Каддафи. Джамахирию "превратят в колонию" Англии, Франции или США.



Такое заявление Каддафи сделал, во время выступления перед своими сторонниками ночью в Триполи. По его словам, существуют планы «превращения Джамахирии в колонию Великобритании, Франции или США». В связи с этим Каддафи указал на то, что европейские страны уже контролируют запасы нефти в Персидском заливе и в Ираке, передает ИТАР-ТАСС. "Кучкой предателей" назвал Каддафи членов оппозиционного Переходного национального совета (ПНС). Он обвинил их в том, что они стремятся отдать второй по величине город страны Бенгази в руки Великобритании. При этом Каддафи добавил, что уверен в поддержке народа.