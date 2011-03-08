В Брюсселе начались переговоры Сербии и Косово

Представители Сербии и Косово начали прямые переговоры в Брюсселе. В повестке дня находятся вопросы практического характера, тема статуса Косово там не фигурирует. Об этом сообщает BBC. Приштинские СМИ ранее во вторник сообщали об отмене переговоров. Встреча представителей Сербии и самопровозглашенной республикой Косово должна была пройти при содействии Европейского Союза. Отмечается, что вопрос о статусе Косово не входит в повестку дня.