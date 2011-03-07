Расмуссен: Россия и НАТО найдут общее решение в вопросе европейской ПРО

НАТО продолжает следовать договоренностям между лидерами стран военного альянса и президентом РФ Дмитрием Медведевым о поиске взаимоприемлемой формы сотрудничества в создании европейской системы противоракетной обороны (ПРО).

Генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен на пресс-конференции в Брюсселе заявил: "Мы сейчас проводим совместный анализ возможностей практического сотрудничества в этой области. Россия представляет свои идеи на этот счет, мы - свои. И я думаю, что в конце концов общее решение будет найдено, потому что мы стоим перед общими вызовами".