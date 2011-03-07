Россия готова стать гарантом отношений между Грузией, Абхазией и Южной Осетией

МИД РФ сообщает, что на очередном, 15-м раунде Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, Россия выразила готовность стать одним из гарантов в отношении неприменения силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией.

В сообщении российского Министерства иностранных дел, распространенном сегодня по итогам состоявшихся консультаций, гооворится, что в Женеве был продолжен обмен мнениями по основной теме Женевских дискуссий - вопросу о неприменении силы в регионе.

"Констатировано, что односторонние заявления президентов Абхазии, Грузии и Южной Осетии, сделанные в конце 2010 года, стали важным фактором улучшения ситуации. Представители Абхазии и Южной Осетии аргументировано высказались за разработку и заключение двусторонних соглашений о неприменении силы с Грузией", - отмечает МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что со стороны России была выражена готовность рассмотреть вопрос о предоставлении международных гарантий с участием РФ в отношении неприменения силы между этими тремя государствами.