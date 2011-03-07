МИД Грузии обвинило Россию в наращивании вооружения в Южной Осетии

МИД Грузии обвинило Россию в наращивании на территориях Южной Осетии и Абхазии наступательного вооружения.

Министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе накануне по окончании международного форума по вопросам глобальной безопасности GLOBSEC в столице Словакии Братиславе заявил: "Мною было обращено внимание на те незаконные и крайне опасные действия, которые осуществляет Российская Федерация, когда вводит на эти территории в большом количестве современное наступательное вооружение, в том числе, ракетные системы".

В конце 2010 года МИД Грузии направил ноту протеста в адрес МИД РФ, в которой был выражен протест "против чинимого на оккупированных территориях произвола, где грузинское население пытаются лишить принадлежащей ему собственности", сообщает РБК.

Протест был выражен в связи с размещением ракет системы "Смерч" в Цхинвальском регионе.

Грузия восприняла как прямую угрозу, поскольку защиты от этой системы залпового огня нет, а ракеты могут достичь Тбилиси. В МИД Грузии говорят, что размещение "Смерчей" противоречит Договору об ограничении военно-стратегических вооружений в Европе, и подобные действия угрожают миру и стабильности во всем Черноморском регионе.



Отметим, что российские войска и вооружения размещены на территории Южной Осетии в рамках двустороннего соглашения с властями этой республики.