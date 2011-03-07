Правительство США разрешило открыть финансирование для защиты Виктора Бута

Консультант защиты Виктора Бута Андрей Гаркуша сообщил, что правительство США разрешило открыть финансирование для оплаты защиты российского предпринимателя.

По словам Гаркуши, адвокат Альберт Даян получил лицензию Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC), подтверждающую, что перечисляемые на его имя средства не будут заморожены. Новый адвокат Бута Даян был утвержден в понедельник, 28 февраля.

Как отметил конультант защиты Бута, вопрос финансирования был решен довольно быстро - на получение подобного разрешения по законодательству США требуется до трех месяцев, передает РИА Новости.

Гражданин России Виктор Бут был арестован в Таиланде в Бангкоке в марте 2008 года по запросу США. В Америку он был экстрадирован в ноябре 2010 года. Американские власти обвиняют Бута в сговоре с целью убийства американцев, продажи оружия и поддержки терроризма.

Суд над россиянином назначен на 11 октября. Бут свою вину не признает и полностью отрицает.