Список белорусских невъездных в ЕС может быть еще больше расширен

«Черный список» невъездных в ЕС пополнится судьями и прокурорами, участвующими в расправах над политзаключенными, накануне журналистам заявил посол Венгрии в Белоруссии Ференц Контра, который в настоящее время представляет в Белоруссии интересы ЕС.

«Вы видите, появляются люди, которые требуют пять лет тюрьмы участникам акции 19 декабря, издеваются над гражданским обществом, издеваются над заключенными. Мы их не хотим видеть на своей территории», сказал

дипломат. При этом он заметил, что судьи и гособвинители «сами напрашиваются».

В настоящее время, напомним, лишены права на въезд в Европейский Союз 158 чиновников во главе с Президентом республики Александром Лукашенко. Однако данный список, по мнению многих представителей Евросоюза,

является некачественным. В частности, в него оказались включенными люди, которых уже давно нет в живых, в то время как, по мнению тех же представителей ЕС, в данном списке не оказалось некоторых активных участников действий, противоречащих интересам ЕС.

При этом, вполне возможно, что данное заявление стало реакцией на иной

дипломатический демарш, произошедший несколько дней назад, о котором

проинформировал пресс-центр "Хартия-97". В частности, отмечается в

сообщении, Посол США в ОБСЕ Иэн Келли выступил на заседании Постоянного

совета ОБСЕ в Вене со специальным заявлением по поводу текущей ситуации

в Белорусии.

Приводим текст заявления полностью:

"Соединенные Штаты хотели бы еще раз обратить внимание на неприемлемую

ситуацию в Белоруссии. Мы по-прежнему всерьез обеспокоены несоблюдением

правительством демократических принципов; продолжающимися репрессиями

против гражданского общества, независимых СМИ и оппозиционных

политических партий и движений; началом судебных процессов и вынесением

суровых приговоров в отношении задержанных; травлей юристов,

представляющих интересы задержанных; ограничением доступа семей к лицам,

задержанным и находящимся в учреждениях КГБ, и недостаточным юридическим

представительством для этих лиц; условиями, в которых содержатся

задержанные, и обращение с ними во время пребывания под стражей; а также

закрытием Офиса ОБСЕ в Минске.

Быстрые судебные процессы против дополнительных задержанных, выносимые в

их отношении вердикты и приговоры к суровым тюремным срокам

демонстрируют новые попытки лишения людей свободы явно по политическим

причинам. Они также указывают на то, что правительство Лукашенко

намерено продолжать подавление голосов, которые выражают позиции,

отличающиеся от тех, что требует правительство. Иными словами,

правительство по-прежнему пытается повернуть свой народ назад и

подорвать движение Белоруссии в направлении Европы. Мы вновь призываем

немедленно освободить всех задержанных демонстрантов, без предъявления

им обвинений и вынесения приговоров.

Хотя министр иностранных дел Мартынов заверил действующего председателя

ОБСЕ в своем письме от 31 декабря, в котором объявлялось о решении

закрыть Офис ОБСЕ в Минске, что Белоруссия “будет конструктивно работать

с государствами-участниками, Секретариатом и учреждениями Организации по

всему спектру вопросов ее повестки дня”, Белоруссия:

- не ответила на просьбу представителя по вопросам свободы СМИ

предоставить ей возможность посетить Белоруссию; и

- не позволила БДИПЧ свободно наблюдать за ходом судебных процессов над

задержанными. Это является прямым нарушением обязательств Белоруссии

согласно пункту 12 Копенгагенского документа 1990 года, в котором

государства-участники договорились “принять в качестве меры по

укреплению доверия присутствие наблюдателей, направляемых

государствами-участниками и представителями НПО, на судебных процессах”.

Хотя министр иностранных дел пообещал конструктивно сотрудничать с

исполнительными структурами ОБСЕ, эти слова должны быть подкреплены

делами. Представитель по вопросам свободы СМИ должен получить разрешение

на посещение страны и выполнение своей работы без каких-либо условий и

без промедления.

Для достижения этой цели Белоруссия ведет переговоры с БДИПЧ в отношении

наблюдения за ходом судебных процессов. Я надеюсь, что наблюдателям

БДИПЧ как можно скорее будет предоставлена возможность наблюдать за

процессами.

Особую обеспокоенность вызывает публичное заявление, которое обнародовал

28 февраля бывший кандидат в президенты Алесь Михалевич. Г-н Михалевич

заявляет, что он и другие задержанные систематически подвергались пыткам

со стороны агентов КГБ. Он утверждает, что был вынужден согласиться

стать информатором КГБ, чтобы его освободили. Мы решительно призываем

правительство Белоруссии разрешить независимое расследование этих очень

серьезных обвинений.

Мы внимательно выслушали комментарии посла Сычева на заседании

Постоянного совета 10 февраля и его замечание о том, что в нашем

заявлении “нет ничего нового”. Это не так. Мы подчеркнули усиление

травли юристов, в том числе лишение права адвокатской практики тех, кто

был связан с так называемым делом о “массовых беспорядках”, и обратили

внимание на конкретные дела в отношении независимых журналистов Натальи

Радиной и Ирины Халип. Мы продолжаем призывать к немедленному,

безусловному освобождению всех лиц, задержанных по политическим мотивам.

Мы также подчеркиваем важность соблюдения надлежащей правовой процедуры

и верховенства закона, и мы вновь подтверждаем критическую необходимость

соблюдения обязательств в рамках ОБСЕ и международных обязательств.

Благодарю вас, господин председатель."